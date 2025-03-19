شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يضمن المشاركة أساسيا فى مواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

بات في حكم المؤكد مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أساسيا في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، والمقرر لها الجمعة المقبل بالمغرب.

واستقر حسام حسن على الدفع بالشناوي في حراسة المرمى في مواجهة إثيوبيا، على حساب الثلاثى مصطفى شوبير ومحمد عواد وعبد العزيز البلعوطي.

وانطلق الأحد الماضي معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.