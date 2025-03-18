شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يهاجم باسم مرسي بسبب تصريحاته علي المدربين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على تصريحات باسم مرسي لاعب الفريق الأبيض السابق، ضد مدربه السابق عبد الحميد بسيونى خلال تواجده في فريق طلائع الجيش.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى" إكس" : "اللاعب اللي اتكلم بالشكل المتدني ده علي مدربه المحترم المهذب و بالتطاول و بالاهانه دي بدون اي احترام ..كلامه عموما لايمثل سوي انه انسان وضيع مريض و محتاج دكتور أمراض نفسيه... وبصراحه احنا بنشوف حاجات غريبه بقالنا فترة".



ايمن يونس

أثار باسم مرسى لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق، ضجة كبيرة بعد تصريحاته ضد المدربين فى مصر، حيث قال اللاعب فى أحد الأحدايث الصحفية عبر "بودكاست" أن المدربين المصريين يعانون من قصور في الجوانب التكتيكية والتدريبية، وأن معظمهم يفتقدون القدرة على تطوير اللاعبين أو إدارة المباريات بشكل احترافي، كما قال بعض التصريحات ضد مدربه السابق عبد الحميد بسيوني .

وبعد تلك التصريحات أصبح باسم مرسى حديث الساحة الرياضية خاصة وانه يتهم معظم مدربين الكرة فى مصر بعدم قدرتهم على الإدارة الفنية أو التعامل مع المباريات، ونرصد الأندية التى لعب لها باسم مرسى.