شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف كواليس أزمة إصلاح سيارة زيزو وموقفه من محضر القطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موقف اللاعب من المحضر المقدم ضده بسبب عدم سداد باقى تكاليف إصلاح سياراته بعد تهشمها منذ فترة سابقة.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن زيزو لم يتلق أى إخطار بشأن المحضر المحرر ضده، كما أن سيارة اللاعب ما زالت لدي صاحب التوكيل للإصلاحات، وزيزو متواجد في معسكر منتخب مصر من يوم 16 مارس ، ولم يتسلم سيارته.

تابع المصدر أن زيزو فوجئ منذ فترة خلال تواجده بإحدي المعسكرات عن تعرض سيارته - كانت موجودة داخل نادي الزمالك- لبعض الخبطات، وهنا عرض ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق تحمل تصليح السيارة 3 مليون و800 ألف جنيه دفع منهم مليون و800.

أردف المصدر أن زيزو ليس لديه أى أزمة فى تحمل باقي تكاليف اصلاح سيارته، رغم إنه ليس المسئول عن الخطأ، لافتًا إلى أن ممدوح عباس هو من عرض انه يتحمل تكليف إصلاح السيارة، ثم تغير الكلام بعد ذلك، وحاليًا صاحب التوكيل تواصل مع أحد المقربين من زيزو لسداد باقى قيمة إصلاح السيارة واستلامها.

وكان صاحب مركز تصليح سيارات بمنطقة القطامية قدم بلاغا يتهم فيه لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، لامتناع الأخير عن دفع 2 مليون جنيه باقي تكلفة إصلاح سيارته البورش البالغة 3 ملايين و800 ألف جنيه.

وتلقى قسم شرطة القطامية، بلاغًا من صاحب مركز شهير لصيانة السيارات مفاده حضور لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو بسيارة "بورش"، وطلب إصلاح تلفيات بها ووصلت تكلفة الصيانة 3 ملايين و800 ألف جنيه وتحصل صاحب البلاغ من لاعب الزمالك على مليون و800 ألف جنيه فقط حينها وتبقى له 2 مليون جنيه لم يحصل عليها، فقرر تحرير محضر ضد اللاعب.