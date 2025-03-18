شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحاته عن المدربين.. تعرف على 9 أندية لعب لهم باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار باسم مرسى لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق، ضجة كبيرة بعد تصريحاته ضد المدربين فى مصر، حيث قال اللاعب فى أحد الأحدايث الصحفية عبر "بودكاست" أن المدربين المصريين يعانون من قصور في الجوانب التكتيكية والتدريبية، وأن معظمهم يفتقدون القدرة على تطوير اللاعبين أو إدارة المباريات بشكل احترافي.

وبعد تلك التصريحات أصبح باسم مرسى حديث الساحة الرياضية خاصة وانه يتهم معظم مدربين الكرة فى مصر بعدم قدرتهم على الإدارة الفنية أو التعامل مع المباريات، ونرصد الأندية التى لعب لها باسم مرسى.

الأندية التى لعب لها باسم مرسى طوال تاريخه

طلائع الجيش - سموحة - البنك الأهلى - بتروجت - الإسماعيلى - مصر المقاصة - سيراميكا - الإنتاج الحربى - الزمالك.

باسم مرسى شارك فى 262 مباراة بالدورى المصرى، سجل خلالهم 74 هدف، وصنع 22.

وشارك فى بطولة كأس مصر فى 26 مباراة، سجل خلالهم 11 هدف وصنع 3.