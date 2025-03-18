شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحادين العربي والسعودي يهنئان أبو ريدة بالاحتفاظ بمقعده في مجلس فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد احتفاظه بمقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ممثلاً عن الاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس الاتحاد العربي ـ في خطاب تهنئة أرسله إلى أبو ريدةـ : "ببالغ السرور أبعثُ لكم خالص التهاني القلبية باسمي، ونيابة عن زملائي، أعضاء مجلس الاتحاد العربي، بمناسبة انتخابكم عضواً في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى هذه الثقة التي أولتها لكم الجمعية العمومية بالاتحاد الإفريقي، وأدعو اللّٰه عز وجل أن يوفقكم في مهمتكم، نحو تطور كرة القدم الإفريقية".

كما هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، على فوزه بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الخامسة.

وقال المسحل في رسالته لأبو ريدة: "أهديكم أطيب تحية، أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وكل منسوبيه، أتقدم لسعادتكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم في عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة لأربع سنوات مقبلة، مما يعكس جهودكم وتفانيكم في تطوير وخدمة كرة القدم. نبارك لكم هذا الإنجاز، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم. متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح".

ويعد هاني أبو ريدة، أقدم أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تم انتخابه عضواً في المجلس التنفيذي للمرة الأولى عام 2009، واحتفظ بمقعده منذ ذلك الحين.



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