شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يدعم حسام حسن قبل سفر المنتخب للمغرب لمواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حلمي طولان عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب عن طريق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، للتأكيد على مساندته للمنتخب في معسكر مارس الجاري والتحديات المقبلة.

وأكد طولان لحسام حسن أنه ينتظر عودة المنتخب من المغرب بنقاط الفوز على أثيوبيا وتعزيز فرص تأهل المنتخب لكأس العالم، وتحقيق الجهاز الحالي للفراعنة لأهدافهم.

وانطلق الأحد الماضي معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.