شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مران المنتخب الأخير قبل السفر للمغرب في حضور وزير الرياضة و أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا و سيراليون يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على زيارة تدريب المنتخب لتحفيز اللاعبين و التأكيد علي دعم ومساندة الفريق الوطني .



وأكد أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة في كلمته للاعبين على دعم و مساندة الدولة المصرية للمنتخب في جميع مطالبهم لتحقيق امال و طموحات الشعب المصري للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن كرة القدم هي مصدر السعادة للمواطن المصري ، مؤكدا أن الفريق يضم لاعبين كبار و اصحاب خبرات في ذلك الوقت.



كما أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ثقته في الجهاز الفني و اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراتي إثيوبيا و سيراليون و الاقتراب خطوة من مونديال 2026 ،وان الدولة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة و اتحاد الكرة يقدمون كل الدعم للمنتخب الأول لتحقيق أهدافه و التأهل لكأس العالم.



كما وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي و مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني ابو ريدة على على الدعم و المساندة للمنتخب ، و التأكيد على أهمية كرة القدم للشعب المصري و انها مصدر اسعاد الجميع مع الأندية الكبيرة التى في الدوري المصري ، وأن المنتخب واللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق امال ر طموحات الجميع و عودة اسم منتخب مصر للصدارة من جديد ، و التأهل للمونديال البطولة الأقوى و الاهم لجميع اللاعبين .



وقدم محمد صلاح قائد منتخب مصر الاول لكرة القدم في بداية كلمته ، التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بمناسبة تولي مهمة ادارة الاتحاد ، وأن المنتخب سبق و تأهل لكأس العالم في وجود هاني أبو ريدة ويأمل أن يتكرر مجددا مع المجلس الحالي و الجهاز الفني ، والتأكيد على أن جميع اللاعبين جاهزين لمباراتي إثيوبيا و سيراليون و الاقتراب خطوة من التأهل لكأس العالم .



وشارك في مران المنتخب جميع اللاعبين ال 24 المختارين للمعسكر ، حيث انطلق التدريب في الثالثة و النصف عصر اليوم باستاد القاهرة على أن تتوجه البعثة في الثامنة مساء اليوم للمغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا .



وتواجد في مران المنتخب خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة و الاستاذ حماده الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد .

وانطلق الأحد الماضي معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".



ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.



ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.



ابوريدة وصلاح



تدريبات المنتخب



جانب من تدريب المنتخب



جهاز المنتخب



صلاح وتريزيجيه في مران المنتخب



عبد المنعم ومرموش ومصطفي محمد



محمد صلاح



مرموش وعبد المنعم