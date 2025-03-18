شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلى بكاس الرابطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مواجهة البنك الاهلى بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر.

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع ..عبد الرحمن صميده ، أحمد ياسين ، أسامة النجار ، حميدو فتاو.

خط الوسط ..أحمد فوزي ، محمود مجدي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن.

الهجوم ..محمود صلاح ، عاطف الحكيم.

على مقاعد البدلاء ..أحمد العربي ، أحمد وائل ، محمد أسامة ، حمدي زكي ، محمد عصام ، حسام جريشة ، أسلام ماهر ، محمد نبيه ، كوليبالي.