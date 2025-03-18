شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة المصرية.. تشكيل بتروجت لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الجولة الثانية لكأس عاصمة مصر، ويتكون من تشكيل بتروجت من:
عمر صلاح لحراسة المرمى
محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد في خط الدفاع
محمد علي عكاشة وأدهم حامد ورشاد المتولي في خط الوسط
شيكودي جبريل وإسماعيل بامبا وخالد أبو زيادة في خط الهجوم
وعلى دكة البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبد الله محمود وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وزياد فرج وايمانويل لاكي وشيمس كليتشي
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