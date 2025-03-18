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كأس الرابطة المصرية.. تشكيل بتروجت لمواجهة سموحة

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كأس الرابطة المصرية.. تشكيل بتروجت لمواجهة سموحة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد  المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الجولة الثانية لكأس عاصمة مصر، ويتكون من تشكيل بتروجت من:

عمر صلاح لحراسة المرمى

محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد في خط الدفاع

محمد علي عكاشة وأدهم حامد ورشاد المتولي في خط الوسط

شيكودي جبريل وإسماعيل بامبا وخالد أبو زيادة في خط الهجوم

وعلى دكة البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبد الله محمود وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وزياد فرج وايمانويل لاكي وشيمس كليتشي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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