شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواحه الجونة غدا في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فى التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، بالمباراة التى تقام على ستاد القاهرة الدولى.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر كلا من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بربع نهائي كأس مصر بالمبارا الماضية برباعية مقابل هدفين ومن قبلها مودرن سبورت أيضا

ويحاول المدير الفنى التغلب على الغيابات بين صفوف فريقه حيث انضم احمد مصطفى زيزو، محمد عواد ، حسام عبدالمجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا الى صفوف منتخب مصر استعداد لخوض مباراتى اثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كما انضم سيف الجزيرى لصفوف المنتخب التونسى استعداداً لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

،ويغيب هذا السداسى بخلاف محمد السيد الذى انضم لصفوف منتخب الشباب، كما يعانى الفريق من الاصابات بين صفوف الابيض مثل احمد فتوح المقرر خضوعه لعملية جراحية، احمد حمدى للتأهيل من الرباط الصليبى ، احمد الجفالى للاصابة وكذلك المثلوثى وعبد الشافى للتأهيل

ومن المتوقع ان يتغلب بيسيرو على هذه الغيابات ان يعتمد على محمود جهاد لاعب الوسط للمشاركة بجانب سيف جعفر، مع الدفع بناصر منسى او حسام اشرف فى الهجوم .

فى المقابل طلب علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة من لاعبيه باستغلال غيابات الزمالك لتحقيق المفاجأة بكأس عاصمة مصر. حيث اصبح الوصول إلى الأدوار الإقصائية في كأس عاصمة مصر، والابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري أحد أهم الأهداف التي يخطط لها علاء عبد العال هذا الموسم، بعدما ودع كأس مصر وأيضا أنهى المرحلة الأولى من الدوري ضمن مرحلة الهبوط.