شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدني تشارك في افتتاح الدورة 144 للجنة الأولمبية الدولية باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة البرلمانية آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، في حفل افتتاح الدورة 144 للجنة الأولمبية الدولية، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس اليونان كونسطنطينوس تاسولاس.

وتُعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في كوستا نافارينو باليونان خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس الجاري، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للجنة عبر الاقتراع السري يوم الخميس 20 مارس، ليخلف الرئيس الحالي توماس باخ الذي تنتهي ولايته في 23 يونيو 2025.

وتعد آية مدني أول سيدة مصرية تفوز بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية بشكل مستقل، مما يمنحها حق التصويت في الانتخابات التي ستحدد الرئيس الجديد للجنة.

كما قامت مدني بزيارة ستاد أولمبيا، أول استاد استضاف دورة ألعاب أولمبية في التاريخ، كما زارت الأكاديمية الأولمبية الدولية التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

واختتمت زيارتها بالتواجد في الصورة الرسمية التي جمعت كبار المسؤولين المشاركين في الحدث.



ويشهد السباق على رئاسة اللجنة منافسة قوية بين سبعة مرشحين، يتصدرهم، الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والفرنسي ديفيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، إضافة إلى السويدي البريطاني يوهان إلياش، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج، والإسباني خوان أنطونيو سامارانش، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحالي.

كما تخوض السباق كيرستي كوفنتري، وزيرة الرياضة في زيمبابوي، كونها المرأة الوحيدة بين المرشحين، إلى جانب البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والياباني موريناري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.

وتحظى الانتخابات بأهمية كبيرة، نظرًا لدور اللجنة الأولمبية الدولية في قيادة وتطوير الحركة الأولمبية عالميًا، حيث سيُنتخب الرئيس الجديد لولاية تمتد ثماني سنوات، تحدد ملامح مستقبل الرياضة الأولمبية.