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خارج الملعب.. فاطمة محروس توفت والدتها قبل الاولمبياد ودخلت معسكر بعد الوفاة ب24 ساعة

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خارج الملعب.. فاطمة محروس توفت والدتها قبل الاولمبياد ودخلت معسكر بعد الوفاة ب24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 18 مارس 2025 08:00 م

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى فاطمة محروس لاعبة رفع الاثقال البارالمبي والحاصلة على فضية بارالمبياد باريس

فاطمة محروس مواليد عام 2000، بدأت رفع الاثقال وهى فى الثامنة من عمرها عندما قابلت مدربها صدفة فى الشارع والذى طلب
منها ان تلعب رفع الاثقال ووقتها لم يكن لها علاقة بالرياضة ونظرا للظروف النفسية التى كانت تمر بها نجح المدرب فى اقناعها باللعبة.

تدرجت فى البطولات حتى شاركت فى أول بطولة مع المنتخب عام 2017، وشاركت فى اولمبياد باريس 2024 وحققت الفضية

توفت والدة فاطمة محروس قبل الاولمبياد ب 3 اشهر ، وهو ماسبب لها صدمة حيث كانت تعتمد عليها فى كل كبيرة وصغيرة، ورغم ان الوفاة كانت يوم جمعة الا ان فريق الاعداد النفسى لها قرر دخولها معسكر المنتخب فى اليوم التالى لمنعها من الدخول فى دوامة الحزن.

وعندما حققت اللاعبة فضية الاولمبياد لم تتمالك دموعها واعلنت اهداء الميدالية لروح والدتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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