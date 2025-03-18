شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المران الأخير لمنتخب مصر فى القاهرة قبل السفر إلى المغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تدريبه الجماعى الأخير فى القاهرة، قبل التحرك والسفر إلى المغرب لمواجهة أثيوبيا، حيث تحركت قبل قليل بعثة منتخب مصر من فندق الإقامة إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر على متن طائرة خاصة.

وانطلق الأحد الماضي معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.



حسام حسن



حمدى فتحى



خالد صبحى



زيزو



محمد الشناوى



محمد شحاتة



محمد عبد المنعم



محمد عواد



محمود تريزيجيه



محمود ضابر



مروان عطية



مصطفى شوبير



مصطفى فتحى