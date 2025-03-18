شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسامة تزين وجه صلاح ومرموش في معسكر المنتخب قبل مواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

رغم الأسبوع الصعب الذى مر به محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول بوداع دورى أبطال أوروبا وخسارة نهائي كأس الرابطة، لم تفارق الابتسامة وجه الفرعون المصري في أول أيام انضمامه لمعسكر الفراعنة قبل السفر للمغرب.



محمد صلاح

كما ظهر الدولي المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بحالة معنوية عالية في مران المنتخب قبل السفر للمغرب لمواجهة أثيوبيا.



عمر مرموش

وانطلق الأحد الماضي معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.