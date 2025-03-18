شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة كولر من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إلى القاهرة مساء غداً، الإربعاء، لقيادة تدريبات الفريق بعد قضاء إجازة عدة أيام في بلاده مُستغلاً توقف الدوري بسبب مباريات الأجندة الدولية.

تعقد لجنة التخطيط للكرة بـ النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقب عودة الأخير من رحلته التي يقضيها حالياً في بلاده مُستغلاً توقف الدوري بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وتناقش لجنة التخطيط للكرة مع كولر عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها ، تصوّره لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا الصيف المقبل، والمراكز التي تحتاج للتدعيم في الفريق ورؤيته للإرتباطات المقبلة بجانب الأحداث التي شهدها الفريق الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أنبي في كاس عاصمة مصر بعد غد ، الخميس.