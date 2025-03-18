شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تنتظر محمد صلاح مع المنتخب في مواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، لتحقيق عدة أهداف فردية عندما يواجه الفراعنة منتخب إثيوبيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث يسعى لتعزيز أرقامه القياسية على المستوى الدولي.

ودخل منتخب مصر، معسكره الأحد الماضي استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يمتلك صلاح في رصيده 16 هدفًا في تصفيات كأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي لمصر في التصفيات، بعدما سجل 6 أهداف في تصفيات مونديال 2014، و5 أهداف في تصفيات 2018 التي شهدت تأهل الفراعنة، بالإضافة إلى 5 أهداف في التصفيات الحالية، بينما لم يتمكن من التسجيل خلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما يتطلع صلاح إلى تعزيز موقعه في صدارة هدافي التصفيات الحالية عن قارة إفريقيا، حيث يتساوى مع زميله محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف لكل منهما، ما يجعل مواجهة إثيوبيا فرصة ذهبية لتوسيع الفارق والانفراد بالقمة.

وبجانب الأرقام التاريخية، يأمل صلاح في استعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج المخيبة مع ليفربول، والتي كان أبرزها توديع دوري أبطال أوروبا، وخسارة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل، ما يجعله متحفزًا لتقديم أداء قوي مع منتخب مصر والعودة إلى طريق التألق.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.