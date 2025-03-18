شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم قرعة دورة ”الخليج 365” الرمضانية الحادية عشر لكرة القدم، والتى يستضيفها نادى الصيد بالدقى خلال الفترة من 19 إلى 27 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة وعلا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وقيادات التحرير بالمؤسسة.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة في النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

ويشارك في البطولة 12 فريقا هي: الرياضة والأبطال، والحريفة ، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والاساطير.



أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 يشارك فى قرعة دورة رمضان



علا الشافعى رئيس تحرير رئيس الخليج 365 تشارك فى قرعة دورة رمضان



الزميل عادل عقل يجرى قرعة دورة رمضان



الزميل عمر الأيوبي