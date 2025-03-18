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سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB

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  • سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB 1/6
  • سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB 2/6
  • سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB 3/6
  • سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB 4/6
  • سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB 5/6
  • سحب قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم لليوم السابع برعاية CIB 6/6

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القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم قرعة دورة ”الخليج 365” الرمضانية الحادية عشر لكرة القدم، والتى يستضيفها نادى الصيد بالدقى خلال الفترة من 19 إلى 27 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة وعلا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وقيادات التحرير بالمؤسسة.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية  بنك CIB، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة في النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

ويشارك في البطولة 12 فريقا هي: والأبطال، والحريفة ، المداح واللعبة الحلوة والنجوم والشباب والفرسان والنص والأحلام والمحاربين القدماء والاساطير.

أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 يشارك فى قرعة دورة رمضان
أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 يشارك فى قرعة دورة رمضان

 

علا الشافعى رئيس تحرير رئيس الخليج 365 تشارك فى قرعة دورة رمضان
علا الشافعى رئيس تحرير رئيس الخليج 365 تشارك فى قرعة دورة رمضان

 

الزميل عادل عقل يجرى قرعة دورة رمضان
الزميل عادل عقل يجرى قرعة دورة رمضان

 

الزميل عمر الأيوبي
الزميل عمر الأيوبي

 

الزميل محمود يسن
الزميل محمود يسن

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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