شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته بالقاهرة قبل السفر للمغرب بحضور محمد صلاح ومرموش والان مع تفاصيل الخبر

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مرانه عصر اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة قبل سفر البعثة إلى المغرب عقب تناول الإفطار لمواجهة أثيوبيا يوم الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

انضم اليوم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لـ معسكر منتخب مصر قبل رحلة المغرب.

موعد مباراة مصر

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا لمعسكر مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.