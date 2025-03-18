شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يعود لحراسة مرمى البنك الأهلي بعد غياب 335 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، الظهور بشكل أساسي لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري مع فريقه فى بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد تأكد غياب عبد العزيز البلعوطي الحارس الأساسي للفريق عن البطولة بسبب مشاركته في معسكر المنتخب الوطني، حيث قرر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن ضم ثنائي البنك الأهلي، أسامة فيصل وعبد العزيز البلعوطي لمعسكر المنتخب.

وكان آخر ظهور للحارس المخضرم مع البنك الأهلي يوم 17 أبريل الماضي في مواجهة طلائع الجيش، والتي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile عن الموسم الماضي، أي قبل 11 شهراً وبالتحديد 355 يوماً حيث تعرض وقتها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ورغم جاهزيته للمشاركة فى المباريات وانتظامه فى مران البنك الأهلي بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي للركبة، إلا أن أبو جبل غاب عن المشاركة في المباريات الرسمية مع البنك الأهلي.

وينتهي عقد محمد أبو جبل مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للحارس المخضرم الرحيل مجاناً والتوقيع لأى نادٍ.

يستضيف استاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف مساءً، مواجهة قوية بين البنك الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي لن تخلو من الإثارة والندية، ببطولة كأس عاصمة مصر بمسماها الجديد، في نسختها الرابعة حيث كانت تعرف خلال الثلاث نسخ الماضية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

ويبحث فريق غزل المحلة ، بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، عن الثأر الكروي أمام أبناء طارق مصطفى، وذلك بعد تجدد المواجهة خلال أيام قليلة فقط، من المباراة الماضية التي جمعت الفريقين بربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف وتأهله إلى نصف النهائي.