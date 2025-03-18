شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع كولر لمناقشة تدعيم خط الهجوم قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو النادى الاهلى باب التواصل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة ملف تدعيم خط هجوم الفريق الأحمر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويرغب الاهلى في التعاقد مع صفقة مميزة على صعيد خط الهجوم وذلك لتشارك مع المارد الأحمر في منافسات مونديال الأندية الصيف المقبل بجانب الثنائى الفلطسينى وسام أبو على والسلوفينى جراديشار.

ومن المقرر أن يستهل الفريق الكروي بالنادي الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن، الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثانية، يصطدم الأهلي بفريق بالميراس البرازيلي على ملعب "ميتلايف"، حيث تنطلق المباراة في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

على صعيد متصل، فتح مسئولو النادي باب الاتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمعرفة بعض الأمور المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف المقبل بأمريكا، ويتواصل مسئولو الأهلي حالياً مع نظرائهم في فيفا للاتفاق على بعض الأمور الخاصة بلائحة البطولة وكذلك قائمة كل فريق وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه البطولة.