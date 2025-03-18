شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: تريزيجيه يكشف ذكرياته مع القمة والدورات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.



محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر والريان القطرى، يحكى أهم ذكرياته مع شهر رمضان عندما كان لاعبًا في الأحمر، قائلا: " هناك أمران أتذكرهما جيدا فى رمضان، المشاركة الأولى لي في رمضان مع الفريق الأول وكانت من حسن حظي أمام الزمالك، وكان حسام البدري وقتها مديرا فنيا للفريق ولعبت لقاء القمة وكانت مواجهة في بطولة إفريقيا عام 2012 وفزنا وقتها بهدف دون مقابل وكنت سعيد جدا وقتها للمشاركة مع النجوم الكبار وفى مواجهة الزمالك ثم سعدت أكثر بالفوز".

ويضيف تريزيجيه "ثاني ذكريات رمضان تتلخص في أننى عندما كنت ناشئا في الأهلي لم يكن هناك اهتمام بي وكنت خارج حسابات الأجهزة الفنية التي تتولى تدريب الفريق ومن ثم كنت أستغل فترة المساء، وعدم شعور أحد بي وكنت أخرج حتى ألعب دورات رمضانية مع بعض الأصدقاء في رمضان وكنت حريص على هذه المشاركات طوال الشهر الكريم " .