إيرادات الرياضات النسائية النخبوية تتجاوز 2 مليار دولار

الرياص - اسماء السيد - لندن : تتجه الإيرادات العالمية للرياضات النسائية النخبوية إلى تجاوز 2 مليار دولار في عام 2025، مع وصول جاذبيتها التجارية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وفقا لخبراء ماليين.

وأشارت شركة ديلويت لقطاع الأعمال الرياضية الثلاثاء إلى أن مجموع إيرادات أيام المباريات، العقود التجارية وحقوق البث، سيدفع العائدات إلى 2.35 مليار دولار (2.15 مليار يورو) عالميا، مقارنة بـ1.88 مليار دولار في 2024.

ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 240 في المائة خلال أربع سنوات، حيث قدّرت ديلويت قيمة السوق في عام 2022 بـ692 مليون دولار.

وقالت جينيفر هاسكل من مجموعة ديلويت "لم تكن الجاذبية التجارية للرياضات النسائية ورياضياتها أعلى مما هي عليه الآن، حيث يواصل هذا القطاع التألق على الساحة العالمية".

وأضافت "استمر نمو الرياضات النسائية في تجاوز التوقعات، إذ تحقق مختلف البطولات والدوريات والأندية والرياضيات عوائد كبيرة على الرغم من محدودية الموارد".

وأشارت إلى أن "النمو يتجاوز الآن المقاييس قصيرة الأمد، ويركز على تطوير الهياكل والبرامج طويلة الأمد من خلال استثمارات معززة وإجراءات جريئة".

وتُعدّ كلّ من كرة القدم وكرة السلة الرياضتين الأكثر تحقيقا للإيرادات.

وأوضحت ديلويت أن كأس العالم للرغبي للسيدات 2025 التي ستُقام في إنكلترا، حققت رقما قياسيا في مبيعات التذاكر، فيما تهدف كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027 في البرازيل إلى الاستفادة من سوق ناشئة.

وقالت هاسكل "ترفع الأحداث الكبرى من الانتشار والمشاركة، لكن من الضروري اتخاذ إجراءات مدروسة بعد هذه اللحظات الكبيرة لدفع النجاح المحلي للدوريات والأندية"