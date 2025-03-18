شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحتفل بمرور 105 أعوام على تأسيس النادي والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، بمرور مائة وخمسة أعوام على تأسيس النادي البورسعيدي، وقام الحساب بتعديل صورته الرئيسية.

وعلق حساب المصري: نحتفل اليوم بمرور 105أعوام على إنشاء النادي المصري الذي تأسس بأيدي أجدادنا العظام كي يكون رمزًا وطنيًا خالصًا يلتف حوله أبناء بورسعيد في مواجهة فرق الجاليات الأجنبية

أضاف: تم اختيار اللون الأخضر معبرًا عن علم الثورة المصرية، عشق كيان نادي الوطنية يورثه أجيال ورا أجيال.

يختتم فريق المصري استعداداته اليوم لمواجهة زد المرتقبة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الأربعاء، باستاد السويس الجديد.

ويدرس الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، منح الفرصة للاعبين البدلاء فى بطولة كأس عاصمة مصر حسب ظروف كل مباراة للوقوف على مستواهم.

فيما تأكد غياب الثلاثي الدولي، أحمد عيد وخالد صبحي، والبنيني سامادو أتدجيكو، عن مباراة المصري المقبلة بكأس عاصمة مصر أمام زد، وذلك بسبب استدعاء اللاعبين الثلاثة لمنتخباتهم.