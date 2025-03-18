شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على سفر شوقى وعدلى لموريتانيا قبل البعثة لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولي النادى الأهلى على سفر محمد شوقى نائب المدير الرياضى وسمير عدلى المدير الإداري للفريق لموريتانيا قبل سفر بعثة فريق الكرة بـ 48 ساعة من أجل كافة الترتيبات لاستقبال الفريق استعداداً لمواجهة الهلال السودانى بدوري أبطال افريقيا.

فتح مسئولو الأهلي اتصالات مع السفارة المصرية فى موريتانيا لترتيب رحلة الفريق لخوض مباراة الهلال السوداني التي تقام بدوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب وتذاكر السفر، وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة التى ستقام فى التاسعة مساء 8 أبريل المقبل بتوقيت القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية فى الصومال بسبب رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات فى السودان نظراً للأحداث الراهنة هناك.

وأخطر "كاف" الأهلي بإقامة مباراة الذهاب يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 8 الشهر ذاته فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني.