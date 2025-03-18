شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. محمد البيلى يقدم طريقة عمل مكرونة مع الفراخ المحمرة والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى شهر رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هو محمد البيلى نجم منتخب تنس الطاولة وبطل الاولمبياد ، والذى يقدم طريقة عمل مكرونة مع الفراخ المحمرة.

المقادير:

نصف كيلو مكرونة

عصير طماطم

صدور دجاج

توابل عبارة عن ملح وفلفل وكسبرة وبهارات فراخ وقرفة وكمون

ملعقة ثوم مهروس

قليل من الزيت

الطريقة:

نقوم بسلق المكرونة على النار، ثم تصفيتها من الماء، وتجهيز الصلصة بوضع عصير الطماطم فى اناء وتركه حتى الغليان ثم نضيف الملح والكمون والثوم ليصبح صوص احمر، ومن الممكن استبدال هذه الخطوة بالاستعانة بالصلصة الجاهزة من السوبر ماركت

نقوم بسلق صدور الدجاج نصف طهى ، ونحضر طاسة نضع فيها قليل من الزيت ونقوم بتشويح الدجاج مع وضع التوابل عليها ليتغير لونها وتصبح جاهزة للتقديم