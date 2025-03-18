شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الغرامات.. والأهلي عينه على الحسم رغم العقوبات في نصف نهائي الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريقا الأهلى و الزمالك مواجهة قوية في تمام العاشرة و النصف مساء اليوم الثلاثاء في إطار ثانى أيام بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

يسعي الزمالك في هذه المواجهة إلي تصحيح أوضاعه و تحقيق الفوز وسط تحدي الغرامات التي فرضها اتحاد الطائرة و ابرزها توقيع غرامة مالية علي لاعب الزمالك محمد مصطفي لعبة تقدر بمبلغ 250 ألف جنيه مع الإنذار بالشطب ، و غرامة علي لاعب الأهلي مصطفي جابر بغرامة تقدر ب 100 ألف جنيه مع الإنذار بالشطب في حال تكرار الأمر مع تحميل الزمالك مبلغ تلفيات حوالي 232 ألف و خمسمائة.

بينما يطمح الأهلي أيضا إلي غلق صفحة الغرامات التي وقعت علي جماهيره و علي النادي من أجل تأكيد حسم التأهل إلي الدور النهائي في ظل الفوز في المباراة الأولي من البلاي أوف بنتيجة 3-1.

وتم توقيع غرامة مالية علي جماهير الأهلي و الزمالك تقدر ب 100 ألف جنيه لكل نادي مع مخاطبة الزمالك لسداد كافة التلفيات الخاصة بالمدرجات بمبلغ 223ألف و خمسمائة و سداد الأهلي تلفيات بقيمة 145 ألف جنيه .

جاء ذلك ، بعدما أرسل مسئولو النادي الأهلي شكوي إلي اتحاد الكرة الطائرة ضد محمد مصطفي لعبة لاعب الزمالك نظرا لما بدر من تطاول بالإشارات تجاه جمهور الأهلي في مباراة نصف نهائي بلاي أوف دوري رجال الطائرة الممتاز و شكوي الزمالك ضد جماهير الأهلي واللاعب مصطفي جابر .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1، فى إطار أول مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع