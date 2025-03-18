شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة ..الزمالك يتصدر والأهلى فى الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد فرق بطولة دورى سوبر السلة للمراكز من الأول إلى الثامن لخوض مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة السوبر والتى تقام على ملاعب الأندية وتستمر حتى 30 مارس على مستوى مباريات الدور الأول من البطولة .

وتقام الجولة الحادية عشر يوم الجمعة المقبل حيث يلتقى كل من. الجزيرة مع الأهلي ، طلائع الجيش مع الزمالك، الاتصالات مع سبورتنج ، بينما هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى

ويتصدر الزمالك ترتيب دورى السلة ، برصيد 19 نقطة ، بعد الفوز فى 9 مباريات من أصل 10 تم خوضها، ويليه فريق الأهلي بالمركز الثانى والوصافة برصيد 18 نقطة بالفوز فى 8 مباريات ، ويحل الاتحاد السكندرى ثالثا بعد أن جمع 17 نقطة ثم سبورتنج رابعا برصيد 16 نقطة

.ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع الزمالك يوم الأثنين القادم 24 مارس بصالة الأهلي بالجزيرة بالجولة الثانية عشر من البطولة

وجاء ترتيب دورى السلة كالتالى..