شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يخرج من حسابات كولر في الاهلى بعد جلسة محمد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

خرج أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الاهلى من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة في المباريات المقبلة في ظل اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائي حيث يرغب المدرب في الاعتماد على العناصر التي سوف تستمر مع المارد الأحمر في التحديات المقبلة على صعيد المحلى والافريقى والعالمى.

أبلغ مسئولو النادي الأهلي، مارسيل كولر بموقف أكرم توفيق النهائي من البقاء في النادي من عدمه مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء للمدير الفني أن أكرم توفيق سيرحل من النادي بنهاية الموسم الجاري حيث ينتهي عقد اللاعب ويرفض الأخير تجديد عقده بعدما أنهى اتفاقه مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه مطلع الموسم المقبل.

وعقد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي بالأهلي، جلسة جديدة مع أكرم توفيق بشأن تجديد عقده مع النادي، والتوصل إلى اتفاق مالي لإقناعه بالبقاء فى القلعة الحمراء والتراجع عن فكرة الرحيل.

وكشف مصدر أن شوقي استطلع رأي أكرم توفيق بشأن تجديد عقده مع الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، ليفاجئه اللاعب بأنه أتم الاتفاق مع نادي الشمال القطري على الانضمام إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري، وقام بالتوقيع مع مسئولي النادي القطري والحصول على مقدم التعاقد، وهو ما دفع شوقي لغلق الملف بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أن الأهلي رفع القيمة المالية للراتب السنوي فى عقد أكرم توفيق ليصل إلى قرابة 20 مليون جنيه بالإعلانات، ولكن تم إغلاق الملف بشكل نهائي، بعد تأكد نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي من توقيع اللاعب لنادي الشمال، وإنهاء الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية من أجل الرحيل عن النادي الأهلي والانضمام إلى نادي الشمال.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد أكرم توفيق بشكل نهائي بعد التأكد من اللاعب بتوقيعه لنادي الشمال، والاتفاق على أن اللاعب سيرحل عقب نهاية الموسم الحالي.