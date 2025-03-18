7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 18 - 3 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، منتخب مصر يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم، واكتمال القوة الضاربة للمنتخب الوطني بانضمام محمد صلاح.. اليوم.

منتخب مصر يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم

تتوجه بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا المحدد لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اكتمال القوة الضاربة للمنتخب الوطني بانضمام محمد صلاح.. اليوم

ينضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر المنتخب اليوم، الثلاثاء، استعدادا للسفر إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا المحدد لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويخوض المنتخب مرانا خفيفا قبل الإفطار حيث تطير البعثة إلى المغرب عقب تناول الإفطار.

الأهلي يسابق الزمن لحسم تجديد عقد الشناوي وربيعة وياسر خلال التوقف الدولي

يسابق مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي الزمن من أجل حسم ملف تجديد عقد الثلاثي، محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأحمر، من أجل الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر الأول في مباراتيه أمام إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

مقدم التعاقد يحسم جلسة تجديد عقد زيزو مع الزمالك

مازال ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك ، والذى ينتهى بنهاية الموسم، على رأس الملفات على طاولة مجلس إدارة الزمالك فى الوقت الحالي، خاصة بعد حسم ملف تجديد عمر جابر، والاقتراب من تجديد عقود محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد لاعبا الفريق، خاصة أنه لم يتم الوصول لاتفاق مع زيزو ووالده للتجديد مع الزمالك، رغم التواصل بين لجنة التخطيط واللاعب.

اجتماعات مكثفة للجنة العليا المنظمة لبطولتى السوبر وأبطال الكئوس الأفريقيتين لليد

واصلت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» وبطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكئوس «رجال وسيدات»، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال الفترة من 11- 25 مايو المقبل، تكثيف أعمالها وعقدت اجتماعًا مساء الإثنين، بحضور خالد العوضي مدير البطولة، ورؤساء اللجنة العاملة، وذلك للوقوف على آخر الترتيبات والمستجدات الخاصة بتجهيز الصالات والتسويق والترتيبات الأمنية ووسائل الانتقالات والخدمات ومراسم استقبال الوفود المشاركة، وسرعة الانتهاء من كافة الملفات والترتيبات الخاصة بالبطولتين.

غرامات بالجملة يفرضها اتحاد الكرة الطائرة على الأهلى والزمالك بشأن أحداث القمة

أصدر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة قمة بلاي أوف نصف نهائي دوري رجال الطائرة بين الأهلي والزمالك.

سامى قمصان يجهز تقريراً لـ كولر عن تدريبات الأهلى فى غيابه

جهز سامي قمصان المدرب العام للنادى الأهلى، والذي يقود تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، تقريرا عن حالة اللاعبين خلال الفترة التي غاب فيها المدرب السويسري للحصول على راحة والسفر إلى سويسرا وقضاء الإجازة مع أسرته على أن يعود خلال 48 ساعة لقيادة تدريبات الجماعية.