شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب قرارات اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولي النادى الأهلى صدور القرارات الرسمية من اللجنة الأولمبية بشأن أحداث مباراة القمة أمام الزمالك.

أعلن النادي الأهلي، السبت الماضى تقدمه بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما اعتبرها إجراءات مخالفة للوائح شابت مباراة القمة أمام الزمالك.

وذكر موقع النادي الأهلي في بيان أنه: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة (أمام الزمالك)، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم المُستمرة من أجل بحث تداعيات أزمة مباراة القمة في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لبطولة الدوري ولم يحضرها الأهلي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي الذي صدر بعدم خوض مباراة القمة إلا بطاقم تحكيم أجنبي.