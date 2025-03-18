شكرا لقرائتكم خبر عن الخلود يستفسر من الأهلي عن تجديد إعارة ديانج ..والأحمر يحسم مصير اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظراؤهم في نادي الخلود السعودي للاستفسار عن إمكانية تجديد إعارة المالي آليو ديانج أو شراؤه نهائياً ، في ظل رغبة النادي السعودي في بقاء اللاعب المالي لمدة موسم أو موسمين مقبلين.

وتتزامن استفسارات الخلود السعودي مع عروض أخرى تلقاها الأهلي لضم آليو ديانج الموسم المقبل ، لكن إدارة الأهلي رفضت البت في الأمر حيث تتجه النية بشكل كبير داخل القلعة الحمراء لإعادة ديانج مع نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في استعادة ديانج لحاجة الفريق لجهوده سيقوم النادي بالاعتذار للعروض التي وصلته مؤخراً لضم اللاعب المالي.