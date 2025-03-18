شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين ينتظرون الفرصة مع الزمالك فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 5 لاعبين بصفوف الزمالك الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات خلال بطولة كأس عاصمة مصر،خاصة أن ضيق الوقت والضغط منعهم من الظهور بشكل أساسي مع القلعة البيضاء،حيث حصلوا على وعد من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو بالظهور خلال البطولة.

ويأتى على رأس هؤلاء الناشئين مصطفى الزناري،سيف فاروق جعفر،مهاب ياسر،حسام أشرف،أحمد محمود،وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، حيث تعد بطولة كأس عاصمة مصر فرصة لهم لتقديم أنفسهم للجماهير وإثبات جدارتهم بارتداء قميص القلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر،وتقام البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة.

تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025، وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.