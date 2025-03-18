شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر بمسماها الجديد، في نسختها الرابعة، حيث كانت تعرف خلال الثلاث نسخ الماضية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

س: ما هي جوائز بطولة كأس عاصمة مصر؟ ج:تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:البطل: 10 ملايين جنيهالوصيف: 4 ملايين جنيهالثالث: 2 مليون جنيهالرابع: 1.5 مليون جنيه س: من هو آخر بطل توج بلقب البطولة؟ ج:توج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة. س: ما هي مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر؟ ج:أسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود

س: ماذا عن أول تحدي للأهلي والزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر؟ ج:يستهل الزمالك مشوار بطولة كأس عاصمة مصر في التاسعة والنصف مساء غداً الأربعاء، عندما يتقي بفريق الجونة على ستاد القاهرة الدولي، فيما يلتقي الأهلي مع إنبي في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد السلام. س: ما هي مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر؟ ج:تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، أولى منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل بتروجت ضيفاً على سموحة، بينما يتجدد اللقاء بين البنك الأهلي وغزل المحلة.