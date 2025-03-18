شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول بيسيرو قبل مواجهة الزمالك والجونة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعود البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك للظهور مع الفريق اليوم، بمعسكر الاستعداد لمواجهة الجونة بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، باللقاء الذى يقام غد الاربعاء باستاد القاهرة ، بعد عودته من البرتغال.

سفر بيسيرو الى البرتغال

وغاب بيسيرو عن تدريب الفريق امس لسفره الى البرتغال للمشاركة في إلقاء محاضرات فنية بالدورة التدريبية "برو"، بعد أن غادر القاهرة أول أمس السبت، وقاد ايمن عبدالعزيز المدرب العام فى الجهاز المعاون ، تدريبات الفريق فى ظل غياب بيسيرو.

ويلتقى الزمالك نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر،وتقام البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة.

موعد مباراة الزمالك القادمةنظام بطولة كأس عاصمة مصر

تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025، وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق..