الامارات | كأس رئيس الدولة للجوجيتسو ينطلق الخميس في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو استعداداته لانطلاق الجولة الأولى من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، البطولة الأبرز على الساحة المحلية، والتي تشهد نزالات قوية للفئة العمرية من 18 إلى 21 عامًا، في مبادلة أرينا بأبوظبي يوم الخميس المقبل.

تتميز هذه الفئة بمستوى تنافسي عالٍ، إذ تضم نخبة من اللاعبين الذين يجمعون بين المهارة والخبرة والطموح، بما يجعل البطولة من أكثر البطولات حماساً وقوة.

وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة محطة مهمة في مشوار اللاعبين الساعين نحو التميز وتمثل قمة البطولات المحلية وتوفر للاعبين فرصة مثالية لاختبار إمكاناتهم وقياس تطورهم والتنافس على أعلى المستويات.

وقال إن الفئة العمرية من 18 إلى 21 عامًا تضم لاعبين يمتلكون طموحًا كبيرًا لمواصلة مسيرتهم نحو التألق والتميز، ما يجعل المنافسة أكثر قوة وندية وأكد الحرص على ضمان تنظيم بطولة استثنائية من حيث المستوى الفني والتنافسي، بما يعزز من جاهزية اللاعبين للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وتحقيق إنجازات متميزة.

تُقام النزالات بنظام الحزام المفتوح، وهو نظام يسمح لجميع اللاعبين بالتنافس ضمن فئة واحدة بغض النظر عن لون الحزام، بما يوفر بيئة تنافسية متكاملة تتيح للجميع إبراز مهاراتهم والتعلم من خبرات المنافسين الأكثر تقدمًا، مما يعزز تطورهم الفني والمهاري في رياضة الجوجيتسو.