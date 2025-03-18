الامارات | نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم يقام يوم 2 أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 2 أبريل المقبل.

يلتقي في المباراة الأولى الشارقة مع الجزيرة على استاد هزاع بن ازيد الساعة 17:45 فيما يلتقي في المباراة الثانية الوصل مع شباب الأهلي في استاد آل مكتوم الساعة 20:30.