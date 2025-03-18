شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة منتخب مصر تطير فى الثامنة مساء اليوم إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء إلى المغرب لخوض مباراة اثيوبيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم البعثة 24 لاعبا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.