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طائرة منتخب مصر تطير فى الثامنة مساء اليوم إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا

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طائرة منتخب مصر تطير فى الثامنة مساء اليوم إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا

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القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء إلى المغرب لخوض مباراة اثيوبيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم البعثة 24 لاعبا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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