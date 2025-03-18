شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لفتوح فى الزمالك قبل جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الطبى لفريق الزمالك برئاسة محمد أسامة على وضع برنامج تأهيلى لأحمد فتوح لاعب الفريق فى ظل الإصابة التى يعانى منها فى الركبة، والتى أبعدته عن مباراة الفريق الماضية أمام سموحة بكأس مصر.

ويأتى البرنامج التأهيلى قبل تحديد موعد نهائى للجراحة التى سيخضع لها اللاعب فى غضروف الركبة، حيث يتم وضع البرنامج المكثف على أن يتم بعد البرنامج تحديد موعد خضوع فتوح للجراحة من عدمه.

وحال الاستقرار على خضوع اللاعب للجراحة بعد البرنامج التأهيلى سيكون خلال فترة التوقف الدولى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة فى الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى.