شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يدفع بـ حسام أشرف فى هجوم الزمالك أمام الجونة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك على الدفع بحسام أشرف فى قيادة هجوم القلعة البيضاء فى مباراة الجونة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتى قرار بيسيرو لمنح الفرصة لـ حسام أشرف للمشاركة بالمباريات فى الوقت الذى يغيب فيه التونسي سيف الدين الجزيري لارتباطه بالتواجد مع منتخب بلاده، على أن يتواجد ناصر منسي على مقاعد البدلاء كما ينوى المدرب الدفع بالثنائي محمد حمدي وأحمد حمدي فى التشكيل الأساسي.

ويلتقى الزمالك نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.