شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللجنة المختصة ببحث شكوى الأهلى فى اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس عن اللجنة المتخصصة بالبت فى شكوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة المصرى ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطى، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، فى تشكيلها كلًا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والدكتور هيثم على المحامى الدولى المتخصص فى القضايا الدولية.

وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى المقدمة من النادي الأهلي وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.