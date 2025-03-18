شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: إعلان تجديد عقود عبد الله السعيد والونش خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه تم الاتفاق مع عبد الله السعيد ومحمود حمدى الونش لاعبا الفريق على تجديد عقودهما مع النادى فى ظل انتهائها بنهاية الموسم.

وقال المصدر إن الزمالك سيعلن عن تجديد عقد اللاعبين خلال الساعات المقبلة، والأمر أصبح مسألة وقت، فى ظل تمسك اللاعبان بالاستمرار مع الزمالك، والوصول إلى اتفاق على كل التفاصيل.

وأضاف المصدر أنه كما تم الإعلان تجديد عقد عمر جابر وتفعيل بند شراء محمود بنتايج سيتم الإعلان عن تجديد عبدالله السعيد والونش.

وعن تجديد زيزو قال المصدر إنه هذا الملف سيكون بعد الانتهاء من تجديد عقود لاعبى الفريق، ليكون فى النهاية.

ومازال ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم، على رأس الملفات على طاولة مجلس إدارة الزمالك فى الوقت الحالي، خاصة بعد حسم ملف تجديد عمر جابر، والاقتراب من تجديد عقود محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد لاعبا الفريق، خاصة أنه لم يتم الوصول لاتفاق مع زيزو ووالده للتجديد مع الزمالك، رغم التواصل بين لجنة التخطيط واللاعب.

واتقفت لجنة التخطيط مع مجلس إدارة الزمالك على أن تكون الجلسة المقبلة مع زيزو هي الحاسمة، سواء بالموافقة على التجديد والبقاء مع الفريق، وتوقيع العقود الجديدة، أو برفض التجديد وإعلان الرحيل بنهاية الموسم عن ميت عقبة.

ومن المقرر وضع مقدم التعاقد الذى سيتم الاتفاق عليه مع زيزو ووالده أمام اللاعب خلال الجلسة لحسم الأمر بصورة نهائية، ليبدى رأيه ويحدد موقفه، وحال رفض اللاعب خلال الجلسة سيكون الأمر منتهيا بالنسبة لمجلس الإدارة، ويصبح اللاعب هو صاحب قرار تحديد مصيره.