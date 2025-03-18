شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: موقفنا سليم فى أزمة مباراة القمة.. وتعيين الحكام حق أصيل لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن موقف الجبلاية سليم في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك بالدورى، والتي لم تقم بسبب عدم حضور الفريق الأحمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة جاهزيتهم بالمستندات واللوائح التي تؤكد سلامة موقف الاتحاد من الأزمة الأخيرة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تعيين الحكام واستقدام حكام أجانب من عدمه هو حق أصيل لاتحاد الكرة وهو ما سعى اتحاد الكرة إليه رغم ضيق الوقت، كما أن اللائحة واضحة وأن أى فريق يرغب في الاستعانة بطاقم حكام أجنبي، عليه أن يخطر اتحاد الكرة بمطلبه رسميا قبل المباراة بـ15 يوما، وأن يتحمل كامل مصاريف طاقم التحكيم الأجنبي من تذاكر طيران وإقامة وانتقالات، ولكن اتحاد الكرة لم يتلق أي مخاطبات رسمية قبل المباراة من الأهلي أو الزمالك باستقدام طاقم حكام أجنبى.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.