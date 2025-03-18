شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بـ وكيل كولر لحسم صفقة كوتيسا خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كثّف مسئولو النادى الأهلى بالتنسيق مع دينو لامبرتى وكيل أعمال السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، اتصالاتهم للتعاقد مع السويسرى ديريك كوتيسا لاعب نادى سيرفيت السويسرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد كوتيسا أحد الصفقات المطلوبة بقوة في الأهلي نظراً لقناعة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بقدرات اللاعب الفنية، وتفاوض الأهلي مع الجناح السويسري صاحب الأصول الأنجولية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه السويسري بنهاية الموسم الجاري لكن الخلافات المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وجدد الأهلي رغبته مؤخراً في ضم اللاعب عن طريق مسئولين في الأهلي ودينو لامبرتي، لكن الاتفاق لم يُحسم حتى الآن بسبب مطالب اللاعب المالية، حيث يستغل ديريك انتهاء عقده مع ناديه وانتقاله لأى نادٍ الصيف المقبل مجاناً ويُبالغ في طلباته المالية التي يأتي في مقدمتها الحصول على مليوني و300 ألف دولار في الموسم بجانب منحة تعاقد تصل إلى 700 ألف دولار.