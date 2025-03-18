شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التجديف يكرم أبطال العالم وأفريقيا بنادى المعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظم اتحاد التجديف حفلًا بنادى المعادى واليخت لتكريم أبطال مصر فى بطولة العالم داخل الصالات (الأرجوميتر)، وأبطال أفريقيا فى التجديف الكلاسيكى والشاطئى، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية البارزة.

حضر الحفل شريف القماطى، رئيس الاتحاد المصرى للتجديف، وخالد زين، الرئيس الشرفى للاتحاد، وطارق عميرة، رئيس اللجنة الفنية للبطولة الأفريقية، وأحمد كامل، رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكاياك، حيث تم تكريمهم تقديرًا لدورهم فى دعم وتطوير رياضة التجديف.

من جانبه أعرب شريف القماطى عن فخره بأبطال مصر الذين رفعوا راية الوطن في المحافل الدولية، مقدمًا الشكر إلى جميع الجهات الداعمة، وتضمن الحفل تكريم اللاعبين واللاعبات الذين حققوا إنجازات مشرفة، بالإضافة إلى تكريم الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وهيئة التحكيم، وفريق الدعم الفنى والمتطوعين، تقديرًا لدورهم فى نجاح البطولات.



جانب من التكريم