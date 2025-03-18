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اتحاد التجديف يكرم أبطال العالم وأفريقيا بنادى المعادى.. صور

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  • اتحاد التجديف يكرم أبطال العالم وأفريقيا بنادى المعادى.. صور 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الثلاثاء، 18 مارس 2025 11:19 ص

نظم اتحاد التجديف حفلًا بنادى المعادى واليخت لتكريم أبطال مصر فى بطولة العالم داخل الصالات (الأرجوميتر)، وأبطال أفريقيا فى التجديف الكلاسيكى والشاطئى، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات البارزة.

حضر الحفل شريف القماطى، رئيس الاتحاد المصرى للتجديف، وخالد زين، الرئيس الشرفى للاتحاد، وطارق عميرة، رئيس اللجنة الفنية للبطولة الأفريقية، وأحمد كامل، رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكاياك، حيث تم تكريمهم تقديرًا لدورهم فى دعم وتطوير التجديف.

من جانبه أعرب شريف القماطى عن فخره بأبطال مصر الذين رفعوا راية الوطن في المحافل الدولية، مقدمًا الشكر إلى جميع الجهات الداعمة، وتضمن الحفل تكريم اللاعبين واللاعبات الذين حققوا إنجازات مشرفة، بالإضافة إلى تكريم الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وهيئة التحكيم، وفريق الدعم الفنى والمتطوعين، تقديرًا لدورهم فى نجاح البطولات.

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جانب من التكريم 

 

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حفل التكريم 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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