شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد محمود جهاد وناصر منسى أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات خدمات ثنائي الفريق محمود جهاد وناصر منسي فى مباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعافى ناصر منسي ومحمود جهاد من إصابتيهما وأصبحا جاهزين لتدعيم صفوف الزمالك فى مباراة الجونة غداً بعد غيابهما عن المباريات الماضية، حيث يعود قرار مشاركتهما فى اللقاء للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.

وتضم مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر كلا من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة، ويتصدر الفريق الساحلي المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

تقام بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة، وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.