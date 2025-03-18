شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

قدم النادى الأهلى مستندات جديدة فى شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، للجنة الأولمبية، بخصوص أزمة مباراة القمة 130 بالدورى، والتى كان من المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك يوم الثلاثاء الماضى، غير أن الفريق الأحمر رفض خوض المباراة بدون وجود طاقم تحكيم أجنبى.

وتقدم الأهلى بشكواه على مرتين، السبت الماضى إلى اللجنة الأولمبية، وتم تقديم متابعة للشكوى، بمستندات جديدة، حيث طلبت اللجنة الأولمبية رداً من اتحاد الكرة ومنحتهم أسبوعا للرد.

وتدرس اللجنة الأولمبية شكوى الأهلى وفقاً للإجراءات المتبعة، ويحق لأى طرف الطعن على القرارات فى الكاس، ويحق للأهلى تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للكاس، ويترقب النادى الأحمر قراراً من اللجنة الأولمبية خلال الفترة القادمة قبل استئناف مباريات الدورى.

ومنحت اللجنة الأولمبية اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أسبوعاً للرد على شكوى الأهلى، وستكون هناك لجنة استماع.

رابطة الأندية تحسم أزمة القمة: احتساب فوز الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط من الأهلي

وأسدلت رابطة الأندية المصرية المحترفة الستار على الأزمة المثارة منذ أحداث مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك، وأعلنت عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، وفى مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، كما قررت خصم 3 نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

الأهلي يصعد أزمة القمة: شكوى رسمية للجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

وقرر مجلس الأهلى، فى اجتماعه، السبت الماضى، التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إحالة الشكوى المقدمة من الأهلى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن واقعة مبارة القمة بالدوري المصري، إلى اللجنة المختصة، وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للرد على الشكوى الواردة من جانب الأهلي قبل بداية الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري.

الأهلي يتمسك بشكواه للجنة الأولمبية بعد غيابه عن القمة 130.. والرابطة تترقب القرار

ورفض الأهلي الذهاب لاستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة رقم 130 التي كان مُقرر لهاً التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز والتي لم يحضرها الأهلي، فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أنها فى انتظار البت فى الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.