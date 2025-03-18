شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى ثانى مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الطائرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثانى أيام بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 أول أمس الأحد.

ويقام نظام البلاى اوف على مدار يومين، حيث يتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال فوز كل فريق بمباراة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة غدا الأربعاء.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

تأهل الأهلي إلي النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.