شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة للمنتخب الوطني بانضمام محمد صلاح.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر المنتخب اليوم، الثلاثاء، استعدادا للسفر إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا المحدد لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويخوض المنتخب مرانا خفيفا قبل الإفطار حيث تطير البعثة إلى المغرب عقب تناول الإفطار.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا لمعسكر مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.