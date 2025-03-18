شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الجونة بكأس عاصمة مصر، المقرر لها غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن بيسيرو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وتخطى الزمالك عقبة سموحة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر برباعية مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع سيراميكا فى نصف نهائى البطولة.

ويهتم الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الجونة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

وتضم مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر كل من الجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة، ولم يلعب الزمالك فى الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوى مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

موعد مباراة الزمالك أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر

يواجه الزمالك نظيره الجونة فى التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاثة السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة.

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.