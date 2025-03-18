شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات مثيرة فى دور الـ32 بدورة المتحدة الرمضانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ32 بدورة الشركة المتحدة الرمضانية، حيث تقام 4 مواجهات مثيرة فى بداية الدور التمهيدى.

وجاءت مواجهات اليوم فى دور الـ32 كالتالى..

أون سبورت وان وبى إنتر أكتيف: الساعة 9 مساء

ـ المتحدة للإنتاج وكورة بلس: الساعة 9.45 مساء

ـ أون إي وبريزنتيشن لايف: الساعة 10.30 مساء

ـ الخليج 365 وراديو أون سبورت إف إم: الساعة 11.15 مساء

وشهدت فعاليات الأمس حضور كل من حارس المرمى النجم عصام الحضرى، عمرو الحلوانى، كريم حسن شحاتة، وحسام حسن.

وجاءت نتائج اليوم الثالث ضمن منافسات الدور 32

• فوز القناة الأولى على أون سبورت 2 بأربع أهداف نظيفة.

• فوز الحياة على قناة الزمالك بسداسية نظيفة.

• فوز City Club على إكسلنت برباعية نظيفة

• فوز تذكرتى على إكسترا لايف بهدفين مقابل هدف

وانطلقت السبت الماضى منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 التى تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر حتى الاثنين 24 مارس، فى مركز تدريب المنتخبات الوطنية (ملعب الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ المتحدة للخدمات الإعلامية، لتتسابق فى جو من التحدى والتعاون الرياضى.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين فى هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهى تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات فى مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة فى المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح فى أجواء شهر رمضان المبارك.